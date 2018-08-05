İstanbul'da Darp Şüphelileri Yakalandı
Küçükçekmece'de almak istedikleri aracın arızalanmasının ardından satıcıya saldırdıkları ve araca zarar verip kaçtıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Küçükçekmece'de almak istedikleri aracın arızalanmasının ardından satıcıya saldırdıkları ve araca zarar verip kaçtıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşyol Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta yaşanan darp olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmanın ardından kimliklerini belirledikleri şüphelilerin, Ümraniye'deki adreslerine baskın düzenledi.
Operasyonda V.P (32), T.Ö. (26) ve H.İ.Ş. (25) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.