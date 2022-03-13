İstanbul'da dallarında kar biriken ağaç otomobilin üzerine devrildi

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde dallarında kar biriken ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bağlarbaşı Mahallesi Ceyhan Sokak'taki binanın bahçesinde bulunan ağaç, dallarında biriken kar nedeniyle eğilerek elektrik tellerine çarptı.

Ağaç, ağırlık yüzünden önce tellerin bağlı bulunduğu elektrik direğinin, ardından da park halindeki aracın üzerine devrildi. Elektrik direği de duran başka bir aracın üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, belediye ekipleri sevk edildi. Polis, çalışmalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa süreli elektrik kesintisinin ardından belediye ekiplerince budanan ağaç yerinden kaldırıldı.

Ağaç ve elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle iki otomobilde hasar meydana geldi.