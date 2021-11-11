İstanbul'da DAEŞ ile El Kaide operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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İstanbul'da DAEŞ ile El Kaide operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da DAEŞ ile El Kaide operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri, terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide ile bağlantıları olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, sabah, 11 ilçedeki 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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