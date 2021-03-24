İstanbul'da DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon
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İstanbul'da DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon

24.03.2021 02:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 02:58

İstanbul'da bulunan 15 adreste, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilerek gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da bulunan 15 adreste, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilerek gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti (TEM)Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında İstanbul'da tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda özel harekat polisleri de yer aldı

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul'da DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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