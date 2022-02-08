İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün tüm Türkiye'de bir günlük grev gerçekleştiriyor.

İSTANBUL (DHA) - Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün tüm Türkiye'de bir günlük grev gerçekleştiriyor. İstanbul'daki eylemin ana adresi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Sağlık çalışanları fakülte önünde toplandı.

Grup adına açıklamayı İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yaptı.

Saip, "Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası'na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli greve hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türk Tabipler Birliği, İstanbul, Türkiye, Grev, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title