İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

İSTANBUL (DHA) - Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün tüm Türkiye'de bir günlük grev gerçekleştiriyor. İstanbul'daki eylemin ana adresi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Sağlık çalışanları fakülte önünde toplandı.

Grup adına açıklamayı İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yaptı.

Saip, "Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası'na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli greve hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" dedi.