İstanbul'da da Gülüyorlar Ama Almanya Başka'

İKİ bölüm halinde yaklaşık iki saat sahnede kalan Yılmaz, yedi yıl aradan sonra Düsseldorf'a geldiğini anlattı. Salonu dolduran hayranlarına seslenen ünlü komedyen, şöyle dedi: "İstanbul'da da gülüyorlar ama buradakiler gibi değil, burası başka. Siz yine de İnternet'e koymayın, sonra İstanbul'a döneceğiz. 25 yıl önce ilk Avrupa turnesine çıktığımız zaman salonlar zayıftı, küçüktü, yan tarafında döner filan kesiliyordu. Hani 'Bir çeyrek alana Cem bedava' gibiydi. İş büyüdü ve sizin sayenizde büyüdü. Bakın, burası büyük ve önemli bir salon, Mitsubishi Electric Halle. Onun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. İnsanların birbirine beş dakika ayırmadığı bir çağda yaşıyoruz, sizler aylar önce bilet alıp geldiniz, sağolun."

'DÜNYAYI TARKAN YÖNETSİN'

Sahnede anlatımlarıyla seyirciyi gülme krizine sokan Cem Yılmaz, salonu tıka basa dolu görünce, "Eğer Tarkan ile güçlerimizi birleştirirsek, Düsseldorf'u alırız, harikasınız. Bu akşam fena yapacağım, çok hazırım, yerlerinize oturun birazdan nişan başlıyor" diyerek, hayranlarının uzun süre unutamayacakları şovuna başladı. Gösterisinin ilerleyen bölümünde yine ünlü sanatçı Tarkan'dan söz etmeye devam eden Yılmaz, Tarkan'ın 'Yolla' adlı şarkısını hatırlatarak, "Tarkan ben dert babasıyım diyor. Biz, Tarkan'a dert mi anlatıyoruz? Ama seviyorum Tarkan'ı, insan sevdiğine takılır. Dünyayı Tarkan yönetsin istiyorum" dedi.

NUSRET'E DE SATAŞTI

Sahnede, "Çok yakın arkadaşım" diyerek, oyuncu Ozan Güven'den sık sık söz eden Cem Yılmaz, para mevzularına girdiğinde ise, "Esas para Nusret'te, ama Allah çarpana kadar. Almanya'da Nusret var mı? O kadar dana ile oynatmazlar adamı. Başarılısın ama bırak yeter, bu dana sana ne yaptı? Acun'da da çok para var, ama bu aralar o da terlikle gezmeye başladı" diye espriler yaptı.

Yılmaz, bu akşam da Berlin'de hayranlarının karşısına çıkacak.