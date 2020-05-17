İstanbul'da D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Köprüsü boş kaldı
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İstanbul'da D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Köprüsü boş kaldı

İstanbul'da D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Köprüsü boş kaldı -Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul'da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolların boş kaldığı görüldü.

İstanbul'da D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Köprüsü boş kaldı
17.05.2020 08:28 | Son Güncelleme: 17.05.2020 08:30

İstanbul'da D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Köprüsü boş kaldı

-Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul'da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolların boş kaldığı görüldü.

Korona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. Yola çıkan araçların D-100 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği ve yolun tek şeride düşürüldüğü görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 6'lara kadar düştü.

İstanbul'da D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Köprüsü boş kaldı

Kaynak: İHA

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