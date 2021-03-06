İstanbul'da Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti
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İstanbul'da Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti

06.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:07
İstanbul'da Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti

Kademeli normalleşme kararı sonrası İstanbul'da sahiller doldu, taştı.

Kademeli normalleşme kararı sonrası İstanbul'da sahiller doldu, taştı. Bazı vatandaşların ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Sahillerdeki yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Kademeli normalleşme sürecine ilişkin olarak İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Yasağın kalkması sonrası güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Kartal ve Pendik Sahili'ne gelen vatandaşlardan kimisi spor yaparken, kimisi yürüyüş, kimisi ise arkadaşlarıyla toplandı. Bazı vatandaşlar çocuklarını oynatırken, bazı vatandaşlar da bisiklet sürdü. Sahilde toplanarak bir araya gelen bazı vatandaşların ise maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü. Öte yandan Sahillerdeki yoğun kalabalık havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul'da Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti
İstanbul'da Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti
İstanbul'da Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti
İstanbul'da Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti
İstanbul'da Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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