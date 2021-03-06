İstanbul'da cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu
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İstanbul'da cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

06.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:50
İstanbul'da cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

Korona virüse karşı yeni normal dönemde kısıtlamasının Cumartesi günü kalkmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüse karşı yeni normal dönemde kısıtlamasının Cumartesi günü kalkmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik yoğunluğu azaltmak polisler ekipleri çalışma başlattı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz kabine toplantısında cumartesi gününü kısıtlamadan muaf yaptı. Havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarıyla sokağa akın etti. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik polisleri yoğunluğu azaltmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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