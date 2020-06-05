İSTANBUL'DA CUMA TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU (1)
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHAİstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
05.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:32
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ye ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Merter D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi.
Kaynak: DHA