İstanbul'da cuma namazının ardından İdlib'deki şehitler için dua edildi

28.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:48

İstanbul'daki camilerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için cuma namazının ardından dua edildi.

İdlib'deki hava saldırında şehit düşen askerler için Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazı öncesi Fetih suresi okundu. Caminin avlusunda bulunan Eyüp Sultan Türbesi'nin başında bazı vatandaşlar şehitler için dua etti. Eyüpsultan Meydanı'ndaki bazı vatandaşların şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Camiyi ziyarete gelen vatandaşlar, şeker ve lokum dağıttı.

Büyük Çamlıca Camisi'nde şehitler için Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği tarafından dua merasimi düzenlendi. Merasimde İdlib'de şehit düşen 33 asker ve Balkan Türkleri Yücel Şehitleri için dualar okundu. Cuma namazı öncesi düzenlenen dua merasimine çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesi Fetih, Yasin ve Mülk sureleri okunup şehitler için dua edildi.

Sultanahmet Camisi'nde cuma namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, şehit askerler için dualar etti.

Öte yandan tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu cuma hutbesi okundu.

Kaynak: AA