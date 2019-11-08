İstanbul'da cuma namazı kaçta? 8 Kasım İstanbul cuma namazı saati - ezan vakti
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak merak ediliyor. İstanbul'da cuma namazı eda edecek vatandaşlar, diyanete göre cuma namazı saati, öğlen ezanı vakti nedir araştırıyorlar. Peki cuma namazı saat kaçta? 8 Kasım Diyanete göre İstanbul cuma namazı saati...
8 Kasım Cuma günü İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta oldukça merak ediliyor. Cuma namazı saati, namaz için hazırlanan Müslümanlar tarafından her hafta kontrol ediliyor. Mübarek Cuma namazında ön safta yer almak, geç kalmamak isteyenler Diyanet Cuma namazı vakti nedir öğrenmek istiyor. Peki İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre İstanbul cuma namazı saati...
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
8 Kasım Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul Cuma namazı saati 12:53
Diğer illerin ve ilçelerin namaz vakitlerini aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASININ ŞARTLARI NELERDİR?
Cuma namazının sahih olmasının şartlan üç tanedir:
1- Cuma namazı kılınan yerin şehir veya köy olması.
2- Cuma namazı farz olan kırk Müslüman tarafından kılınması.
3- Cuma namazı öğlen vaktinde cemaat ile eda edilecek kadar vakit olması.
Eğer vakti çıkarsa, veya bu şartlardan biri oluşmazsa öğlen namazı kılınır.
CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?
Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:
1. Müslüman olmak,
2. Akıllı olmalı,
3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,
4. Erkek olmak,
5. Hür ve serbest olmak,
6. Mukim olmak (misafir olmamak),
7. Sağlıklı olmak,
8. Kör olmamak,
9. Ayakları sağlam olmak.
CUMA NAMAZININ SÜNNETLERİ
Güzel koku sürünmek
Gusül abdesti almak
Tırnak kesmek
Sadaka vermek
Peygamberimize salavat getirmek
Temiz elbiseler giymek
Camiye erken gitmek
Hutbeyi sessizce dinlemek
Misvak kullanmak
İSTANBUL'DA CUMA NAMAZINI KILABİLECEĞİNİZ CAMİLER