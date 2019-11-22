İstanbul'da cuma namazı kaçta? 22 Kasım İstanbul cuma namazı saati - ezan vakti

22.11.2019 06:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 06:00

22 Kasım Cuma günü İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta oldukça merak ediliyor. Cuma namazı saati, namaz için hazırlanan Müslümanlar tarafından her hafta kontrol ediliyor. Mübarek Cuma namazında ön safta yer almak, geç kalmamak isteyenler Diyanet Cuma namazı vakti nedir öğrenmek istiyor. Peki İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre İstanbul cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

22 Kasım Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul Cuma namazı saati 12:55

Diğer illerin ve ilçelerin namaz vakitlerini aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Cuma namazının sahih olmasının şartlan üç tanedir:

1- Cuma namazı kılınan yerin şehir veya köy olması.

2- Cuma namazı farz olan kırk Müslüman tarafından kılınması.

3- Cuma namazı öğlen vaktinde cemaat ile eda edilecek kadar vakit ol­ması.

Eğer vakti çıkarsa, veya bu şartlardan biri oluşmazsa öğlen namazı kı­lınır.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

CUMA NAMAZININ SÜNNETLERİ

Güzel koku sürünmek

Gusül abdesti almak

Tırnak kesmek

Sadaka vermek

Peygamberimize salavat getirmek

Temiz elbiseler giymek

Camiye erken gitmek

Hutbeyi sessizce dinlemek

Misvak kullanmak

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZINI KILABİLECEĞİNİZ CAMİLER