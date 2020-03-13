İstanbul'da Cuma namazı kaçta? 13 Mart İstanbul Cuma namazı saati - ezan vakti
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İstanbul

İstanbul'da Cuma namazı kaçta? 13 Mart İstanbul Cuma namazı saati - ezan vakti

İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak merak ediliyor. İstanbul'da Cuma namazı eda edecek vatandaşlar, diyanete göre Cuma namazı saati, öğlen ezanı vakti nedir araştırıyorlar. Peki cuma namazı saat kaçta? 13 Mart Diyanete göre İstanbul Cuma namazı saati...

13.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:00
İstanbul'da Cuma namazı kaçta? 13 Mart İstanbul Cuma namazı saati - ezan vakti

13 Mart Cuma günü İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta oldukça merak ediliyor. Cuma namazı saati, namaz için hazırlanan Müslümanlar tarafından her hafta kontrol ediliyor. Mübarek Cuma namazında ön safta yer almak, geç kalmamak isteyenler Diyanet Cuma namazı vakti nedir öğrenmek istiyor. Peki İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre İstanbul cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

13 Mart Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul Cuma namazı saati 13.19

Diğer illerin ve ilçelerin namaz vakitlerini aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Cuma namazının sahih olmasının şartlan üç tanedir:

1- Cuma namazı kılınan yerin şehir veya köy olması.

2- Cuma namazı farz olan kırk Müslüman tarafından kılınması.

3- Cuma namazı öğlen vaktinde cemaat ile eda edilecek kadar vakit ol­ması.

Eğer vakti çıkarsa, veya bu şartlardan biri oluşmazsa öğlen namazı kı­lınır.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

CUMA NAMAZININ SÜNNETLERİ

Güzel koku sürünmek

Gusül abdesti almak

Tırnak kesmek

Sadaka vermek

Peygamberimize salavat getirmek

Temiz elbiseler giymek

Camiye erken gitmek

Hutbeyi sessizce dinlemek

Misvak kullanmak

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZINI KILABİLECEĞİNİZ CAMİLER

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