İstanbul'da çöken duvarın altında kalan iki hayvan telef oldu

07.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:12

Silivri'de iki gündür etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çöken ahır duvarının altında kalan iki büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Akören Mahallesi Sağlık Caddesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı işletmenin duvarı çöktü.

İhsan Akdere adlı kişiye ait olduğu öğrenilen işletmedeki olayda iki büyükbaş hayvan telef olurken, aynı mahallede de 2 evin çatısı uçtu.

Kaynak: AA