İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA KİŞİDEN 'DOLANDIRILDIM' ŞİKAYETİ

Değişen oranlarda haftalık kazanç vaat eden 'Ava Premium' isimli yazılım şirketi yöneticilerinin 'Oyun ve uygulama geliştiriyoruz' diyerek yatırımcılardan topladığı paralarla kayıplara karıştığı öne sürüldü.

Değişen oranlarda haftalık kazanç vaat eden 'Ava Premium' isimli yazılım şirketi yöneticilerinin 'Oyun ve uygulama geliştiriyoruz' diyerek yatırımcılardan topladığı paralarla kayıplara karıştığı öne sürüldü. Çok sayıda kişi savcılığa giderek, suç duyurunda bulundu.

Ava Premium Ltd. Şti. isimli yazılım şirketinin, 'Oyun ve uygulama geliştiriyoruz' diyerek yatırımcılardan topladığı paralarla kayıplara karıştığı öne sürüldü. Şirket yetkililerinin milyonlarca lira ile kayıplara karıştığı iddia edildi. Ava Premium, Ava Mobil uygulama hizmetleri adı altında kurulan, site yatırımcılarına haftalık ve aylık kazanç sağladığını iddia ederek yatırımcılardan ödeme toplamaya başladı. Bazı sosyal medya platformlarına reklam vererek yatırımcı sayısını arttırdı. İstanbul Şişli'de ofisleri bulunan şirketin internet sitesine, yatırımcılar 12 Mart itibariyle ulaşamadı. Siteye girenler, yazılımsal sıkıntılar nedeniyle siteye erişilemediğine dair bir sayfa ile karşılaştı. İnternet sitesinin müşteri temsilcilerine telefon ile ulaşan kullanıcılar, 'Yakın zamanda sorun hallolacak' yanıtını aldı. 12 Mart'tan beri siteye erişim sağlayamayan çok sayıda yatırımcı savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İNTERNET ORTAMI KAPATILDI

Ava Premium isimli sanal platform üzerinden yatırımlar yapılarak yatırımcılara haftalık faiz oranlarıyla belirli yatırımların değerlendirilme vaadi verildiğini belirten Avukat Hazal Arıcı, "Müvekkilim de aynı bu şekilde diğer mağdurlar gibi yatırımlarını yapmıştı. Başlarda düzenli olarak ödemeler sağlanmış olmasına rağmen, ondan sonrasında bir gün içerisinde internet ortamı kapatılarak bir sistemde uyarı verilmişti" dedi.

HERKES BEKLEME KARARI ALMIŞTI

Sitede 'Teknik aksaklık yaşandığından dolayı şu an erişim verilemeyeceğini, daha sonrasında denenmesi gerektiği' şeklinde uyarı yazısı yapıldığını kaydeden Avukat Arıcı, süreci şöyle anlattı:

"Müvekkilim bunun üzerine aynı şirket üzerinden kendisine call center hizmeti veren kişilerle iletişime geçmek istemiştir. Telefon numarasını aradığında herhangi bir ulaşım sağlayamamıştır. Bunun üzerine diğer yatırımcılarla iletişime geçmişler ve herkesin aynı sıkıntıyı yaşadığını, yani ulaşımın sağlanamadığını bunun üzerine bir araya gelmeleri gerektiğiyle ilgili görüşmüşlerdir. Ondan sonra sistem üzerinden verilen uyarı değiştirilerek 'Aksaklığın pazartesi günü düzeltileceği, tüm hesaplara paralarının yatıracağı söylenmiştir' Herkes pazartesiyi bekleme kararı almıştır"

MAĞDURLAR ŞİRKETE GİTTİĞİNDE İÇERİSİNİN BOŞALTILDIĞINI ÖĞRENDİ

Arıcı, "Pazartesi günü geldiğinde ne internet sitesi üzerindeki uyarılar değişmiştir ne de call centerlar telefonlara cevap vermiştir. Sonrasında tüm mağdurlar bir araya gelerek şirketin kuruluşu olan yerlere gittiklerinde oranın aslında kiralık bir yer olduğunu ve içerisinin geçen hafta, yani uyarının çıktığı günde boşaltıldığını, tüm eşyaların alınarak gidildiğini ve şirketin tamamen kapatıldığını öğrenmişlerdir. Bunun üzerine herkes savcılıklara başvurarak mağduriyetlerini gidermeye çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM ETMEKTEDİR

Müvekkilinin dosya üzerindeki mağduriyetinin 600 bin liradan fazla olduğunu belirten Arıcı, "Savcılığın soruşturma süreci devam etmektedir. Sanal bir platform olduğu için Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılmış olan bir işlem olmuştur, savcılıklarda buna yönelik dosyaları değerlendirme ve birleştirme aşaması vardır" diye konuştu.

BÜYÜK KAPSAMLI DOLANDIRICILIK OLUŞTURULUYOR

Son günlerdeki sanal dolandırıcılığın artmasına da değinen Avukat Arıcı, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların sosyal alanlarda iletişimi çok fazla arttı ve bu tarz dolandırıcılık olayları çok fazla yayılmaya başladı. Geniş kitlelere hitap ediyor, öncelikle internet kullanımından kaynaklı olarak insanların çok kolay ulaşabileceği sistemler bunlar. İyi reklamlar yapılarak geniş kitlelere tanıtıldığı için çok büyük kapsamlı dolandırıcılık oluşturuluyor" ifadelerini kullandı.

Arıcı, şu şekilde devam etti: "Dolandırıcılık olayları sanal platforma taşındığı için vatandaşlarımızın da dolandırılma miktarları ve dolandırılan kişi düzeyleri çok fazla artmış oluyor. Artık dolandırıcılık bile eskisi gibi değil diyebiliriz. O yüzden herkesin bu konuda dikkatli olması gerekiyor"

BİNLERCE BAŞVURU VAR

Ava Premium şirketiyle ilgili binlerce mağdur olduğunu dile getiren Avukat Arıcı, "Savcılıklara gelen binlerce başvuru var. Şu an olarak tam sayı belli olmamasına rağmen soruşturma sonrasında sayıyı net almış olacağız ama şu an için binlerce mağdur olduğunu dosyalar üzerinden tespit edebiliyoruz" dedi.

SİSTEMSEL BİR DÜZENLEME YAPIYORUZ DİYEREK ÖDEMELERİ ERTELEDİLER

Ava Premium'a parasını yatıran Murat Hasanoğlu "Şirket kendisini yazılım şirketi olarak tanıttı. Şirkete yatırım yapmam halinde, haftalık yüzde 5, toplamda ayda yüzde 20 kar vereceklerini belirttiler. Şirket ilk başlarda haftalık ödemeleri, düzenli yapınca ben de 100 bin lira tutarında yatırım yaptım. Sistemsel bir düzenleme yaptıklarını belirterek ödemeleri ertelemeye başladılar" dedi.

200 BİN LİRA YATIRDIM

Bir başka mağdur ise "Yatırdığım para 200 bin lira, vaat ettikleri kazanç haftalık yüzde beş. Bir süre sonra parayı göndermemeye başladılar. Gecikmeler başladı. Bu esnada 'Siz kimsiniz bu para nereden geliyor' diye sorgulamaya başladım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı