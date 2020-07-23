İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheliye gözaltı yapıldı.

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda evlerde siber polisler arama yaparken özel harekat polisleri de destek verdi. Adreslere yapılan baskında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İHA