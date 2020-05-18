İSTANBUL'DA ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR; ŞİLE'DE KAMERALARA YANSIDI
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İSTANBUL'DA ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR; ŞİLE'DE KAMERALARA YANSIDI

İstanbul'da çok nadir çıkan şakayık çiçeği Şile'de görüntülendi.

İSTANBUL'DA ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR; ŞİLE'DE KAMERALARA YANSIDI
18.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:17

Koparmanın 60 bin TL lira cezası var.

- İstanbul'da çok nadir çıkan şakayık çiçeği Şile'de görüntülendi.

-Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren,

"Artık İstanbul'un yabani şakayığı var" 

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL, - İSTANBUL'da çok nadir çıkan şakayık çiçeği Şile'de görüntülendi.

Yaklaşık iki hafta yaşam süresi olan ve halk arasında 'ayı gülü' ismiyle anılan şakayık çiçeği Antalya, Konya ve Muğla'da bazı yüksek kesimlerde yetişiyor. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık yaşam süresi olan ayı gülünün İstanbul'da da çok nadir olarak çıktığı belirtiliyordu. Şile'de çıkan şakayık çiçeği görüntülendi. Bölgeye yapılan doğa ziyareti sırasında keşfedilen çok sayıda ayı gülünün, kalker kayalıklarının yanında olduğu görüldü. Bulundukları yerlerde koruma altında olan ayı güllerini koparmanın 60 bin 163 TL'lik idari para cezası bulunuyor. Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren, bölgedeki ayı güllerinin havaların ısınmasıyla solmaya başlayacağını belirterek, yabani şakayıkların İstanbul'da başka bir yerde bulunmadığını belirtti. 

"ARTIK İSTANBUL'UN YABANİ ŞAKAYIĞI VAR" 

Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren, "Şile'de, İstanbul'da bilhassa Kocaeli platosunda yok biliniyordu. Böyle yabancı şakayıklar yok diye biliniyordu. Bizim çevreci dostumuz Seher Bostancı burada görüyor ve fotoğraflarını çekiyor. Başka yerde olmayan bu ilginç çiçeği Prof. Dr. Neriman Özhatay'a gönderiyor. Neriman Özhatay bakıyor ve bunlar yabani şakayıklar. 'Bunların burada olmaması lazım biz yok diye biliyoruz' diyor. 'Bunları başka bir yerde mi çektin' diye soruyor. Gelip bakıyorlar ve burada yabani şakayıkları görüyorlar. Böyle tespit ediliyor. Böylelikle İstanbul'un da yabani şakayık çiçeği olduğu tespit ediliyor. Bir tesadüf ve doğa sevgisi. Artık İstanbul'un yabani şakayığı var" diye konuştu. 

"KOPARMANIN 60 BİN TL GİBİ BİR CEZASI VAR"Ayı gülü hakkında bilgi veren Nabi Evren, "Bildiğim kadarıyla Antalya'da Toros Dağları'nda, Muğla, Konya'da oldukça yabani şakayık var. Bunlar koruma altında. Koparmanın 60 bin TL gibi bir cezası var. Çünkü güzel bir çiçek. Kopardığınız an soğanlı bitkiyi tamamen yok ediyorsunuz. Böyle ağır bir cezayla karşılaşmış oluyorsunuz. Şile'de köylü sahip çıkıyor. Bu sene oldukça güzel gördüm. Yabani şakayık aynı zamanda tıbbi şakayık. Tıpta ve ilaç sanayide de kullanılıyor" ifadelerini kullandı. 

"Bunların çiçeklerinin döküldüğü yerde dörder tane tohumları da çıkıyor" diyen Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar toprağa düşecek ve tekrar çoğalarak böyle buradaki nesilleri devam edecek. Kopardığınız an soğanıyla birlikte zaten geliyor. Tamamen yok ediyorsunuz. Hem kendisini hem de çevresinde üreyebilecek diğer devam edecek nesilleri. Koparmamalarını da tavsiye ediyoruz."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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