Son dakika haberleri: İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı Operasyonda çete liderinin hesabına parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi İstanbul'da, kadın ve çocukları metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun...

İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı

Operasyonda çete liderinin hesabına parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da, kadın ve çocukları metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde zorla dinlendiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalanırken, 12 çocuk da kurtarıldı. Operasyonda ayrıca hangi dilenciden ne kadar para toplandığına dair defter ile çete liderinin hesabına parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan İstanbul'a getirilen kadın ve çocukların metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde zorla dilendirildiği yönünde ihbar alarak çeteye yönelik olarak operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesinde dün kadın ve çocukların tutulduğu adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, dilencilik çetesinin lideri A.Y. ve beraberinde 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda zorla dilendirildiği öğrenilen 12 çocuk ise kurtarıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 500 lirası metal olmak üzere toplam 7 bin 100 TL, çok sayıda telefon ile çete lideri Adem Y. adına düzenlenmiş hesaba parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi. Hangi dilenciden ne kadar para toplandığına dair defter de ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 21'i kadın ile 2 erkek şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sekiz şüpheli hakkında ise tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Zorla dilendirildiği öğrenilen kurtarılan 12 çocuktan 9'u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilirken, 3 çocuğun ise ailelerine teslim edildiği aktarıldı.

Son dakika haberleri: İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı
Son dakika haberleri: İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı
Son dakika haberleri: İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı
Son dakika haberleri: İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

Sancaktepe'de kaybolan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
Sancaktepe'de kaybolan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı
Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı
23 gündür kayıp olan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
23 gündür kayıp olan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Kenan Doğulu İbrahim Selim Haluk Bilginer
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 09:45:46. #1.15#

title