İstanbul'da çocuk kütüphanesi açıldı

İstanbul Sultangazi'nin ilk çocuk kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı. 6-11 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan kütüphanede, farklı türden birçok kitap yer alıyor. Açılışa katılan çocuklar, kütüphaneyi çok sevdiklerini söyleyerek, sık sık burayı ziyaret edeceklerini dile getirdiler.

Sultangazi Belediyesi, Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek ilçedeki ilk çocuk kütüphanesini düzenlediği programla açtı. Açılış törenine, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Bülent Yiğitoğlu ve ekibi, belediyeden görevliler, çocuklar ile aileleri katıldı.

Çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunmak, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için açılan kütüphanede, açılışa katılan çocuklar hem kitap okudu hem Sultan Dede'nin anlattığı masallarla keyifli vakit geçirdi.

Kütüphanede çocukların zeka gelişimlerine katkı sağlayacak satranç alanı, psikomotor gelişimlerini destekleyici etkinlik alanları da bulunuyor. Böylece çocuklar, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra, hayal gücü ve el becerilerini de geliştirme imkanı bulacak.

70 KİŞİ KAPASİTELİ BİR KÜTÜPHANE

Açılış töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "70 kişi kapasiteli bir kütüphaneye sahibiz. 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımız hem kitaplardan faydalanacak hem de kendilerine mahsus 4 bölüme ayırdığımız alanlarda vakit geçirebilecek. Çocuklarımız için yaklaşık 4 bin kitap bulunuyor. Kişisel gelişimlerini geliştirmek için satranç masalları koyduk. 4 kişilik masamızı çocukların psikomotor özelliklerinin gelişmesi ayırdık. 8 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımız için ayrı bir bölüm, 6 ile 8 yaş arasındaki çocuklarımız için de 35 kişilik farklı bir bölüm yaptık" dedi.

"EĞİTİMLİ BİR TOPLUM ÜLKEYE FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

Çocukların hayata hazırlanmasını önemsediğini vurgulayan Av. Dursun, "Çocukların eğitimli olması, hayata daha iyi hazırlanması önceliğimiz. Eğitimli bir toplum, nesil, ülkeye faydalı olacaktır. Çocuk yaştan itibaren bilgilerini, donanımlarını artırmaları son derece önemlidir. O yüzden kütüphaneler çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Sultangazi'nin ilk çocuk kütüphanesini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN KÜTÜPHANEYE TAM NOT

Kütüphanenin çok güzel olduğunu söyleyen 9 yaşındaki Ediz Özgür, "Zeka oyunu ve kitaplar var. Kitapları çok seviyorum. Her gün bir kitap bitiriyorum, ayda 30 kitap okuyorum. Hayalim ileride piyanist olmak. Müzikle ilgileniyorum piyano ve gitar çalışıyorum" dedi.

Yunus Emre Yer ise "Biz çocuklar için çok iyi bir kütüphane, ben de geleceğim. Kitaplarla aram iyi, evde de çok var. Ayda 5-6 tane kitap okuyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum" diye konuştu.

Asiye Hatun Yılmaz da "Kütüphane çok güzel, en çok treni sevdim. Evde 50 tane kitabım var, macera kitaplarını okumayı seviyorum. Zamanım oldukça geleceğim. Kitap okuyacağım, ödevlerimi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı