İstanbul'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bir kişi tutuklandı
01.05.2020 22:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:46
Beyoğlu'nda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu'nda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Azapkapı'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçüstü yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: AA