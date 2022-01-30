İstanbul'da cipte çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da cipte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'nde bir cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarındaki benzin istasyonunun önüne park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti. Bu sırada benzin istasyonunda çalışanlar da yangının söndürülmesi için seferber oldu.

Yangının söndürüldüğü araçta hasar meydana geldi.