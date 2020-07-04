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İstanbul'da cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda cinsel içerikli ilaç ve ürün ele geçirildi.

İstanbul'da cinsel içerikli ürün ele geçirildi
04.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:16

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda cinsel içerikli ilaç ve ürün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bulunan ve Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere alana getirilen 6 gönderinin, ekipler tarafından yapılan analizinde riskli bulgulara rastlandı.

Söz konusu gönderilerin x-ray taramasında, şüpheli yoğunluk tespit edildi ve kolilerin aranmasına karar verildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince açılan kolilerde bulunan, toplam 5 bin 400 cinsel gücü artırıcı ilaca el koyuldu.

3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda soruşturma derinleştirilerek, yapılan istihbarat faaliyetleri sonucunda, üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ele geçirilen 31 bin 364 cinsel içerikli ürünün piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmada, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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