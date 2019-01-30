Polislerin Baskın Yaptığı Depodan 2,5 Milyon Lira Değerinde Cinsel Gücü Artırıcı Çikolata Çıktı

İstanbul polisi, sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 2 milyon 500 bin lirayı bulan cinsel gücü artırıcı çikolata ve kimyasal maddeler ele geçirdi.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI ÇİKOLATA İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Esenyurt'ta bir depoda sağlığa zararlı ve yasaklı cinsel gücü artırıcı çikolata ve kimyasal madde bulunduğu ihbarını aldı.

ELE GEÇİRİLEN İLAÇLARIN PİYASA DEĞERİ 2,5 MİLYON LİRA

Söz konusu depoya 25 Ocak'ta baskın yapıp arama yapan ekipler, 256 bin 520 adet cinsel gücü arttırıcı çikolata içerikli gıda takviyesi, yarım kiloya yakın ilaç tedavisi olarak gösterilen toz madde, ele geçirilen kimyasal maddelerin ambalajı için kullanıma hazır 1 milyona yakın etiket, karton kutular ve bandrol ele geçirdi. Aramalarda ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira tutarında olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Operasyonda depo sahibi B.V. ve M.C. adlı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüpheliler, 26 Ocak'ta Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.V. ile M.C., 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA