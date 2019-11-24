İstanbul'da cinayetten aranan şüpheli yakalandı
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İstanbul'da cinayetten aranan şüpheli yakalandı

İstanbul'da cinayet aranan şüpheli gözaltına alındı.

24.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:48
İstanbul'da cinayetten aranan şüpheli yakalandı

'da cinayet aranan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1998'de işlenen bir cinayete ilişkin hakkında arama kararı bulunan eski suç örgütü elebaşı Ayvaz K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, Büyükçekmece'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramada uyuşturucu hap ve tabanca bulundu.

Gözaltına alınan Ayvaz K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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