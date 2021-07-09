İstanbul'da cinayete karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı Mersin'de yakalandı
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İstanbul'da cinayete karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı Mersin'de yakalandı

İstanbul'da cinayete karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı Mersin'de yakalandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

İstanbul'da cinayete karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

İstanbul'da cinayete karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 19 Haziran 2020'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan C.K'nin (26) Tarsus'ta saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonla C.K'yi Takbaş Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

C.K, Esenyurt ilçesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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