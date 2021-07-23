İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı

İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İSTANBUL Eyüp'te 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanması olayına karıştıkları belirlenen 5 kişi, İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı.

İSTANBUL Eyüp'te 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanması olayına karıştıkları belirlenen 5 kişi, İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, çanta içinde 80 bin TL ele geçirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, İstanbul'dan aranması olduğu belirlenen 34 CTR 867 plakalı otomobilin İzmir'e girdiğini belirledi. Ekipler, kameralardan aracın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı yakınında olduğunu tespit etti. Aracın önünü kesen ekipler, içindeki Mesut Ç. (25), Ali Ç. (19), Ali Haydar M. (24), Ali K. (19) ve Muhammed Ali G.'yi (19) gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan kimlik sorgusunda Ali Ç., Ali Haydar M. ve Mesut Ç.'nin 'Kasten öldürme' suçundan arandığı saptandı. Otomobilde yapılan aramada, çanta içinde 80 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.Şüphelilerin İstanbul'un Eyüp ilçesi Karadolap Mahallesi'nde, Recep Kılıç'ın (23) ölümüne, Yusuf Barçın'ın (24) ise yaralanması olayına karıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Alişan Yıldız Tilbe Erkan Petekkaya
Spor Arda Turan Aytaç Kara Alper Yılmaz Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 08:55:18. #1.16#

title