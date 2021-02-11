İstanbul'da cinayet ve silahla yaralama suçlarından aranan zanlı, Muğla'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da cinayet ve silahla yaralama suçlarından aranan zanlı, Muğla'da yakalandı

11.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:30
İstanbul'da cinayet ve silahla yaralama suçlarından aranan zanlı, Muğla'da yakalandı

İstanbul'da cinayet ve birden fazla kişiyi silahla yaralama suçlarından 1,5 yıldır aranan şüpheli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul'da cinayet ve birden fazla kişiyi silahla yaralama suçlarından 1,5 yıldır aranan şüpheli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da "tasarlayarak adam öldürme" ve "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyi silahla yaralama" suçlarından aranan şüpheli M.Ö'nün Marmaris'te olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip ve izleme sonucu Osmaniye Mahallesi Camiyanı Sokak'taki bir evde saklandığı belirlenen M.Ö, operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Marmaris 3. Asliye Mahkemesince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da cinayet ve silahla yaralama suçlarından aranan zanlı, Muğla'da yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 18:30:27. #1.15#
title