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İstanbul, kavga, Güncel

İstanbul'da cinayet şüphelisi yakalandı

İstanbul'da kavga ettiği kişiyi, bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

15.04.2020 01:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:44
İstanbul'da cinayet şüphelisi yakalandı

İstanbul'da kavga ettiği kişiyi, bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ersin K. Balat'ta karşılaştığı husumetli olduğu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersin K. henüz kimliği öğrenilemeyen kişiyi bıçakla boğazından yaraladı.

Yaralı, olay yerinde hayatını kaybederken Ersin K. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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