İstanbul'da cinayet suçundan 21 yıldır aranan kişi yakalandı
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İstanbul'da cinayet suçundan 21 yıldır aranan kişi yakalandı

İstanbul'da cinayet suçundan 21 yıldır aranan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da 2 kişinin silahla öldürülmesi suçundan 21 yıldır aranan fail yakalandı.

İstanbul'da 2 kişinin silahla öldürülmesi suçundan 21 yıldır aranan fail yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesi'nde bulunan bir parkta, cinayet suçundan aranan bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Parkta kontrol yapan polis, isminin N.A. olduğunu söyleyen ve kimliğini ibraz edemeyen kişiyi gözaltına aldı.

Tedirgin davranışlar sergileyen şüphelinin, bir yakınının ismini beyan ettiği, gerçek adının Z.A. (65) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin 2000 yılında Esenyurt'ta 2 kişinin tabancayla öldürülmesi suçundan 21 yıldır aranan fail olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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