İstanbul'da cinayet

05.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:36

Silivri'de bir kişi sokakta silahla vurularak öldürüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre dün 23.00 sıralarında Eray Tömen (28) isimli kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından sokakta tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Tömen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA