İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı
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İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı Galata Köprüsü'ne çıkan adrenalin tutkunu genç seyir halinde olan geminin üstüne atladı Mürettebata yakalanan genç gemiden inerek uzaklaştı Merter'de çıktığı metrobüsün üzerinde ve Sultangazi'de otobüsün üstünde yolculuk...

İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı

Galata Köprüsü'ne çıkan adrenalin tutkunu genç seyir halinde olan geminin üstüne atladı

Mürettebata yakalanan genç gemiden inerek uzaklaştı

İSTANBUL - Merter'de çıktığı metrobüsün üzerinde ve Sultangazi'de otobüsün üstünde yolculuk yaparak tanınan adrenalin tutkunu genç, bu kez de Galata Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak hareket halindeki geminin üstüne atladı. Yaptığı çılgınlığı kaydettiren genç yürekleri ağızlara getiren o anları sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanmış ve otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti.

Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı

O genç bu kez akıl almaz bir çılgınlığa imza attı. Genç Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir gemiye atlamak için plan yaptı. Korkuluklara çıkan genç, köprünün altından gemi geçtiği esnada üstüne atladı. Yürekleri ağza getiren o anları hem kaydeden hem de kaydettiren genç ardından ayağa kalkarak sevinç çığlıkları attı. Ancak geminin mürettebatı gencin çatıya atladığını fark ederek onu yakaladı. Kaptan köşküne götürülen genç, burada kaptan tarafından bir süre azarlandı. Açıklama yapan genç ardından gemiden inerek hızla uzaklaştı. Özer, kameralara yansıyan korku dolu o anları ise sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı
İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı
İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı
İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı
İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı
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İstanbul'da çılgın genç Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı - Haberler
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