İstanbul'da çıkan kavgada bir kişi boğazından yaralandı Şişli'de çıkan kavgada bir kişi kırık şişe ile boğazından yaralandı.

Şişli'de çıkan kavgada bir kişi kırık şişe ile boğazından yaralandı. Şişli ilçesi Maçka Parkı'nda Süleyman D. (1991) isimli genç ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada şüpheli kişi, Süleyman D'yi, kırık bira şişesi ile boğazından yaraladı. Süleyman Seba Caddesi istikametine doğru kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA