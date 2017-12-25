İstanbul'da Çifte Operasyon: 34 Gözaltı

İstanbul'da bugün iki büyük operasyon düzenlendi, 34 kişi gözaltına alındı.



Terör örgütü DEAŞ'a yönelik ilk operasyonda, iki ilçede 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 22 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Adreslerde bulunan doküman ve dijital malzemelere de el konuldu. İkinci operasyonsa bir suç örgütüne yönelikti. Bağcılar'da vatandaşlara zor kullanarak kumar ve tombala oynatıp maddi çıkar sağlayan çete çökertildi. Operasyonda, aralarında polis memurlarının da olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalardaysa silah ve mermiler ele geçirildi.



(İHA)