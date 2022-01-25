İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay seferleri yeniden başladı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri