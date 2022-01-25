İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay seferleri yeniden başladı - Haberler
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İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay seferleri yeniden başladı

İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay seferleri yeniden başladı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Tramvay, Metro, kar, Güncel, Haber

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