İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor - Haberler
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İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor

İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Tramvay, Metro, kar, Güncel, Haber

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