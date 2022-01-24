İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.
AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri