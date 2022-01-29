İstanbul'da cezaları kesinleşen 44 hükümlü yakalandı

İSTANBUL'da haklarında mahkemeler tarafından verilen hapis cezaları kesinleşen ve firari durumda bulunan hükümlülere yönelik operasyon yapıldı. Polis ekipleri daha önceden belirledikleri 55 adrese yaptıkları baskınlarda 44 hükümlüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında cinayet, hırsızlık yaralama ve gasp gibi suçlardan cezaları kesinleşen hükümlüler bulunuyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 28 Ocak 2021 günü yapılan baskınlarda ekipler 55 adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu tutuksuz yargılandıkları dönemde haklarındaki cezalar kesinleşen 44 hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemelerden cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.