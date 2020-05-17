İstanbul'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
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İstanbul'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir cezaevi firarisi, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
17.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:11

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir cezaevi firarisi, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Covid-19 tedbirleri ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında denetim yapan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece il girişinde yol uygulaması gerçekleştirdi. Saat 02.30 sıralarında Muammer Güler Bulvarı üzerinde içinde 3 kişi bulunan otomobili durduran polis, şahısların şehirlerarası seyahat izin belgesinin olmadığını ve sürücünün ehliyetinin bulunmadığını belirledi. Bunun üzerine araçtakilerden şüphelenen emniyet ekipleri, sürücü ve yolcuları otomobilden indirerek geniş çaplı GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada polise ilk olarak adını "Saadettin T." olarak beyan eden, daha sonra başka bir ad kullanan şüphelinin asıl adının G.E. olduğu ve cezaevi firarisi ve yoklama kaçağı olarak arandığı anlaşıldı. Sahte kimlikle yakalanan G.E.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 4 bin 946 lira cezai işlem uygulanırken, diğer şahısların da şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine üstlerinde ve araçta geniş çaplı arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 mermi, 56 bin 200 TL para ve uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden "Saadettin T." sahte ismini kullanan G.E.'nin cezaevi firarisi olduğu, "tutuklu ve hükümlünün kaçması" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ya da ticareti" olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan arandığı saptandı. Araçta yakalanan A.K. ve M.K.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçundan biner lira idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden A.K. ve M.K. serbest bırakılırken, sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi G.E. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu. Şüphelilerin üzerlerinden çıkan 56 bin 200 lira paraya ise incelenmek üzere el konulduğu bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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