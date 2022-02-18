İstanbul'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi tanıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi tanıtıldı.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen tanıtıma, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Ümraniye İlçe Müftüsü Muharrem Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çamdereli ile projeye katılan okulların müdürleri, veliler ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik projeleri olduğunu belirterek, bu alandaki kurumların koordinasyonun önemine işaret etti.

Ümraniye İlçe Müftüsü Muharrem Gül ise, gençliğin camilerin gölgesinde yetişmesini önemsediklerini vurgulayarak, Diyanet İşleri Başkanlığının gençliğe değer veren projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Proje, İstanbul'daki 18 okulda uygulanacak

Türkiye genelinde 48 ilde belirlenen 187 okulda hayata geçirilen proje, İstanbul genelinde ise 18 okulda uygulanacak.

Projeyle milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren ve yaşantılarında inşa eden fertler olması, çağın ve geleceğin becerileriyle donatılması amaçlanan öğrencilerin, bunları insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültürüne meraklı ve duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında müftülük bünyesindeki dört gençlik merkezinde verilecek değerler eğitimine ilçedeki 7 okuldan öğrenciler katılacak.

Yine okullarda "Değerler Kulübü" kurularak kültür şenlikleri, gençlik kampları, sosyal aktiviteler, geziler ve piknikler organize edilecek.