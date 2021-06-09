Aranan şahıslara yönelik operasyon 6 şahıs yakalandı
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Aranan şahıslara yönelik operasyon 6 şahıs yakalandı

Aranan şahıslara yönelik operasyon 6 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 6 şahıs yakalandı.

İstanbul'da polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 6 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ağır suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışma neticesinde daha önceden yerleri tespit edilen 6 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası olan Barış S., kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Çağdaş K., nitelikli yağma suçundan 10 yıl hapis cezası alan Erkan B., hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Gökhan B., hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası alan ve 19 bin lira para cezasına çarptırılan Abdülkadır G. ile çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 8 ay ceza alan Yılmaz Ş. İsimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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