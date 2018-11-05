İstanbul'da Çekilen Tonlarca Balığın Görüntüsü, İBB'yi Harekete Geçirdi

Bir vatandaşın, İstanbul Balık Halinde çekildiği öne sürülen görüntülerle İBB'ye yaptığı başvuru, balıkçılık sektöründe yaşanan stokçuluğu yeniden gündeme getirdi. İBB, söz konusu stok iddialarının araştırılacağını açıkladı.

TONLARCA BALIK HALDE BEKLETİLİYOR

Fırsatçıların çok sayıda ürün üzerinden yaptığı stokçuluk balığa da sıçradı. Denizlerdeki bolluğun, balık tezgahlarına yansımaması, stok yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. İstanbul Balık Halinde çekildiği öne sürülen bir görüntü, yapılan stokçuluğu ortaya gözler önüne serdi.

İBB: GÖRÜNTÜLER ARAŞTIRILACAK

Bir vatandaş, kasalara konulmuş halde tonlarca balığın görüntüsünü çekerek İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Beyaz Masa'ya şikayette bulundu. İBB Beyaz Masa, vatandaşın şikayeti doğrultusunda, söz konusu görüntülerin araştırılacağını açıkladı. Görüntülerde, tonlarca balığın kasalara yerleştirilerek, balık halinde bekletildiği görülüyor.

STOK İDDİASI

Denizlerde yaşanan bolluğa rağmen fiyatların düşmemesi, stokçuluk olduğu iddialarını gündeme getiriyor. Depolarda bekletilerek pazara sürülmeyen balıklar fiyatların düşmesine engel oluyor.