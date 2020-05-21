İstanbul'da çay hasadı yolculuğu sürüyor İSTANBUL'dan otobüslerle başta Rize olmak üzere Karadeniz'e çay hasadı yolcuğu sürüyor.

-İSTANBUL'dan otobüslerle başta Rize olmak üzere Karadeniz'e çay hasadı yolcuğu sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, çay hasadı için vatandaşların yola çıkabileceğini açıklamıştı. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan ilk otobüs dün saat 11.00'da yola çıktı. Otogarda bugünde çay hasadı için yola çıkanların yoğunluğu devam etti. Normal şartlarda 45 yolcu alan otobüsler koronavirüs önlemleri nedeniyle 21 yolcuyla yola çıktı. Yazı çay bahçelerinde geçirecek olanlar yanlarında bir çok eşya götürdü. Firma yetkilileri ise bu yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini belirtti.

"İZİN BELGESİ OLAN YOLCULARIMIZI MEMLEKETLERİNE UĞURLUYORUZ"

Rize'ye sefer düzenleyen otobüs firmasının genel müdürü Eray Eray, " Tabii ki yoğunluk yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeyle çay hasadı için özel olarak izin verilen hemşerilerimiz için 20 Mayıs itibariyle seferlere müsaade edildi. Dün 42 sefer, bugün 41 sefer, yarın ise 47 seferle yolcularımıza hizmet veriyoruz. İzin belgesi olan yolcularımızı memleketlerine uğurluyoruz " dedi.

"ÖZLEDİK TRABZON'U, ŞİMDİ ÇAYA GİDİYORUZ" Trabzon'a çay toplamak için babasıyla birlikte gittiklerini belirten Celal Usta ise, "Uzun zamandır İstanbul'dayız, mevsim açıldı artık gidiyoruz. Babam Trabzon'da yaşıyor. İstanbul'da evde kalmak bizi de babamı da zorladı, Trabzon'a gidince bir rahatlama olacak " diye konuştu. 70 yaşındaki Mustafa Usta ise, " 2 aydır buradayım, evin içerisinde kaldık, dışarıya çıkamadık. Özledik Trabzon'u, şimdi çaya gidiyoruz. İzinleri aldık " dedi. "YASAKLARDAN DOLAYI DÖNEMEDİM, ŞİMDİ ÇAY TOPLAMAK İÇİN DÖNÜYORUZ"

Otobüs saatini bekleyen Sedat Sarıbaş da, " Rize'ye gidiyoruz. 3-4 aydır İstanbul'daydım. Yasaklardan dolayı dönemedim, şimdi çay toplamak için dönüyoruz " diye konuştu. Rize Çayeli'ne giden İkbal Karal, "Çay toplamaya gidiyorum, 1-2 ay önce dönecektim gidemedim kaldım burada 6 aydır buradayım. Çok sıkıldım ama ne yapalım " diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA