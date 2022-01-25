İstanbul'da çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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İstanbul'da çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İstanbul'da çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Çamlık Mahallesi, Elmalı Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Binanın üçüncü katında yaşayan Cemil Ateş'in, yangın sırasında elektrik saatlerinin bulunduğu sigortayı kapatmak isterken yüzünde ve kolunda hafif yanıklar oluştu.

Yaralı Ateş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada hasar oluşturan yangının, üstünden geçen yüksek gerilim hattının karın ağırlığına dayanamayarak çatıya temas etmesiyle çıktığı iddia edildi.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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