İstanbul'da çatı yangını
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İstanbul'da çatı yangını

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

17.11.2019 06:22 | Son Güncelleme: 17.11.2019 06:22
İstanbul'da çatı yangını

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Fatih 1'inci Sokak'ta, 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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