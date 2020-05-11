İstanbul'da çarşı-pazar hareketliliği
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İstanbul'da çarşı-pazar hareketliliği

İstanbul'da çarşı-pazar hareketliliği
11.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:50

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bazı alanlarda normalleşme adımlarıyla bugün "kontrollü sosyal hayat"a geçilen İstanbul'da, çarşı ve pazarlardaki hareketlilik dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bazı alanlarda normalleşme adımlarıyla bugün "kontrollü sosyal hayat"a geçilen İstanbul'da, çarşı ve pazarlardaki hareketlilik dikkati çekti.

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle "kontrollü sosyal hayat"a adım attı.

Kentin en işlek noktalarından Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde esnaf, iş yerlerini temizleyerek güne başladı. Normal hayata dönüş için hazırlıklara başlayan esnaf dışında sabah saatlerinde yoğunluk yaşanmadığı için sosyal mesafe de sorun olmadı.

Sokaklarda bulunan vatandaşların genel olarak maske taktığı görülürken, maske takmayanlar ise polis tarafından uyarıldı.

Tarihi Yarımada'da da yoğunluk gözlendi

İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri olan Eminönü Meydanı, virüs tedbirleri kapsamında kaybettiği kalabalığa nazaran yeni süreçte biraz daha yoğun bir görüntü sundu.

Banklarda oturan ve yürüyen vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdi.

Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında olan dükkanlar da yoğunluk gözlendi. Uzun süre dışarı çıkmayan vatandaşlar, iş yerlerine giderek alacakları ürünleri inceledi.

Karagümrük Semt Pazarı'nda da sabah saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Pazarcı esnafı ve müşteriler maskeye takarak alış veriş yaparken zabıta ekipleri de megafonla sosyal mesafe ve maske konusunda uyarı yaptı.

Pazarcı esnafından Murat Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğunluğunun normal olduğunu ve vatandaşların kurallara uyduğunu söyledi.

Bazı pazarların yoğunluğunun hep olduğuna dikkati çeken Çimen, "İşler iyi. Sıkıntılarımız var, olmuyor dersek yalan olur. Sağlığımız yerinde olsun o yeter. Bu virüs bitene kadar kontroller sürse çok iyi olur." dedi.

Halil Ekinci de yoğunluğun iftar saatine doğru arttığını ancak vatandaşların kurallara uyduğunu ifade etti.

Öte yandan öğle saatlerine doğru Karagümrük, Balat ve Eminönü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Gün içerisinde dışarı çıkan vatandaşların sayısının da arttığı görüldü.

Eminönü'nden Sultanahmet Meydanı'na çıkan yollarda da araçlar yoğunluk oluştururken, bu güzergahtaki iş yerlerin bir çoğunun açık olduğu dikkati çekti.

Sultanahmet Meydanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olduğu için tarihi alanda sessizlik hakimdi.

Beyazıt Meydanı ve Beyazıt Camii çevresinde alışveriş yapan vatandaşların yoğunluğu dikkati çekerken, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, maske takmadıkları gözlendi.

Laleli ve Çemberlitaş'ta da dükkanların çevresinde yoğunluk yaşandı, buradaki vatandaşların da sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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