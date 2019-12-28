İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı
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İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı

Avcılar'da çarpışan iki otomobilden birinde çıkan yangın söndürüldü.

28.12.2019 00:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:36
İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı

'da çarpışan iki otomobilden birinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Ambarlı yolunda, Avcılar istikametinde ilerleyen Emrullah D. idaresindeki 64 KD 033 plakalı araç ile Suat M. idaresindeki 34 CBA 946 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, savrularak bariyerlere çarpan Suat M. idaresindeki otomobil alev aldı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği araç kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Suat M'ye ambulansta müdahale edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA
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