İstanbul'da çamurlu yağış sonrası sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürdü
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İstanbul'da çamurlu yağış sonrası sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürdü

22.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:42
İstanbul'da çamurlu yağış sonrası sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürdü

İstanbul'da dün gece etkili olan çamurlu yağış sonrası bazı sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürerek temizletti.

İstanbul'da dün gece etkili olan çamurlu yağış sonrası bazı sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürerek temizletti.

Kentte gece etkili olan çamurlu yağış nedeniyle sabah saatlerinde birçok aracın üzerinin çamurla kaplı olduğu görüldü.

Otomobilleri çamurla kirlenen bazı sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürerek temizletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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