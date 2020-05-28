İstanbul'da Çamurda Covid-19 Tespit Edildi! Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de atık sularda yeni tip koronavirüs taramasının yapılacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de atık sularda yeni tip koronavirüs taramasının yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda pilot il olarak seçilen İstanbul'da yapılan ilk testlerin sonuçları geldi. İstanbul'da çamurda Covid-19 tespit edildi. İşte merak edilen detaylar ve dahası!

Çamurda Covid-19 Bulunur mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde yapılan çalışmada Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi ve Moleküler Biyolog Dr. Halil Kurt danışmanlık yaparken, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da çalışmalara katkı sağlanıyor

Projenin gelişmeleri hakkında detayları açıklayan Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"En son verdiğimiz beyanatta 3 laboratuvar faaliyete geçti diye belirtmiştik. Bunlardan İstanbul ve Samsun'da çok yoğun bir şekilde analizler yapıldı. İstanbul'da giriş sularında alınan örneklere ilave olarak çamur örnekleri toplandı.

Çamur örneklerindeki analiz sonuçları dünyada yayımlandı. Hatta dünyada ilk kez, çamur örneklerinden SARS-CoV2 taraması yapan ülke olarak literatürde yerimizi aldık. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Bu analizler bize gösterdi ki çamur örneklerinde SARS-CoV2 daha yoğun olarak bulunuyor.

Giriş sularından çok, çamur örneklerinde takip ile devam edebilme ihtimali ortaya çıktı. Bu konuyu değerlendiriyoruz. Bunun akabinde yapacağımız çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. İlk beyanatımda da söylemiştim, aktif-inaktif çalışmalarına başlayacağız diye.

Çamur dediğimizi de şöyle düşünün 1 gram katı madde, 99 gram su. Aslında yine su gibi bir şeyden bahsediyoruz ama tabii ki tankların altında, tabanında belli bir süre beklediği için biz gördük ki virüsler burada konsantre oluyor. O zaman tabii ki virüsü yakalamak çok daha kolay oluyor.

Erken uyarıdan hep bahsediyoruz, belki ileriki aşamalarda erken uyarı için rutin takiplerde giriş suyundan çok, çamur örnekleri ile devam etmek daha uygun olabilir diye düşünüyoruz."

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