İstanbul'da camilerden 'Evde Kalın' çağrısı İstanbul'da camilerden 'Evde Kalın' çağrısı İstanbul'da bulunan camilerden vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

İstanbul'da camilerden 'Evde Kalın' çağrısı

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan camilerden vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bugün İstanbul'da bulunan camilerden vatandaşlara evde kalmaları yönünde "evde kalın" çağrıları yapıldı. Vakit ezanları sonrasında yapılan çağrılarda, "Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep beraber devam edelim" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fatih Camii'nde anons yapılırken çekilen görüntülerde sokakların bomboş olduğu gözlemlendi.

Kaynak: İHA